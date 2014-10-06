Соревнования по легкой атлетике ограничат движение троллейбусов на Московском проспекте

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных изменений.

В Петербурге 29 марта с 07:00 до 11:30 будет временно приостановлено движение троллейбусов в одном направлении в связи с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике "Скоростная десятка". Об этом сообщили в "Горэлектротрансе".

Ограничения коснутся следующих улиц:

Бассейная

Проспект Юрия Гагарина

Кузнецовская

Проспект Космонавтов

Изменения маршрутов троллейбусов:

Троллейбус №24 :

В направлении от конечной остановки "Звездная ул.": движение будет осуществляться по Звездной улице, проспекту Космонавтов (вдоль ТЦ "Питер Радуга"), Кузнецовской улице и Московскому проспекту до конечной остановки "Станция метро "Московские ворота".

В обратном направлении: троллейбусы будут следовать по обычному маршруту, используя транспорт с увеличенным автономным ходом.

Троллейбус №26:

В направлении от конечной остановки "Ж.-д. платформа "Сортировочная" до "Станции метро "Московские ворота": движение будет осуществляться по обычному маршруту.

В обратном направлении: троллейбусы поедут по Московскому проспекту, Кузнецовской улице, проспекту Юрия Гагарина, Бассейной улице, проспекту Космонавтов, улице Типанова, проспекту Славы и Маневровому проезду до конечной остановки "Ж.-д. платформа "Сортировочная".

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом временных изменений.

Ранее мы сообщили о том, что "Горэлектротранс" оснастит петербургские трамваи радиомаяками на случай сбоев в системе навигации.

