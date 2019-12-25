"Горэлектротранс" оснастит петербургские трамваи радиомаяками на случай сбоев в системе навигации

. Планируется, что в 2026 году на установку оборудования будет выделено около 6 миллионов рублей.

Власти Петербурга нашли выход из сложной ситуации, вызванной проблемами с отслеживанием передвижений общественного транспорта. Нарушения работы интернета, мобильной связи и спутниковых систем негативно сказываются не только на пассажирах, но и на самих перевозчиках. Алексей Миронов, ведущий сотрудник отдела исследовательских разработок компании "Стахановец", сообщил, что в городе приступили к использованию новой системы навигации, основанной на технологии RFID-меток, позволяющих точно фиксировать местоположение подвижного состава на высоких скоростях.

Радиометки активно внедряются предприятием "Горэлектротранс" с прошлого года. Планируется, что в 2026 году на установку оборудования будет выделено около 6 миллионов рублей. Ранее, в 2025 году, первые метки уже появились на трамвайных маршрутах №36, 52, 56 и 60.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" поясняют, что особенность установки RFID-меток зависит от типа транспортного средства. Трамваи движутся строго по рельсам и не могут отклоняться от заданной траектории, поэтому датчики располагаются вертикально. Троллейбусы же свободно перемещаются между полосами, следовательно, им необходима установка меток, обеспечивающих захват нескольких полос движения одновременно.

Дополнительно система RFID способна предупреждать водителей о приближении к зонам остановок или стрелочным переводам. Наличие меток позволяет эффективно использовать вспомогательные системы безопасности даже при отсутствии устойчивого спутникового сигнала.

