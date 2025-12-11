ГЭТ потратит 527 млн рублей на замену батарей у 49 троллейбусов

Горэлектротранс объявил конкурс на модернизацию систем автономного хода.

СПб ГУП Горэлектротранс объявило тендер на обновление аккумуляторных батарей у 49 троллейбусов, оснащенных системой автономного хода. Начальная максимальная цена контракта достигла 527 млн рублей. Согласно документации, работы затронут как первые машины марки Тролза, поступившие в парк в 2017 году, так и более поздние белорусские троллейбусы БКМ 32100D с литий-ионными элементами от Лиотех-Инновации.

Подрядчику предстоит увеличить запас хода транспорта без контактной сети за счет применения компонентов с повышенной энергоемкостью и модернизации элементной базы. Ранее предприятие уже проводило аналогичные работы: год назад обновили батареи у 35 троллейбусов Тролза 5265.08 из первой партии.

Внимание в конкурсной документации уделено утилизации отработавших элементов. Обязанность по экологически безопасной ликвидации ячеек тяговых аккумуляторов возложена на исполнителя контракта. При этом остальные снятые узлы и детали подлежат возврату заказчику.

