В Петербурге почти 50 автобусов и троллейбусов вышли из графика

Транспортные заторы нарушили движение общественного транспорта.

В Санкт-Петербурге зафиксированы массовые отклонения в работе общественного транспорта. Почти пятьдесят автобусов и троллейбусов не соблюдают установленный график движения.

По информации СПб ГКУ "Организатор перевозок", причиной сбоев стали значительные транспортные заторы на ряде городских магистралей. Сложная дорожная обстановка отмечается на Московском, Выборгском и Петрозаводском шоссе, а также на Советском проспекте, Софийской и Ивановской улицах. Движение на указанных участках существенно затруднено.

Сообщается, что в отдельных случаях задержки общественного транспорта составляют не менее 30 минут. На некоторых маршрутах опоздание превышает 40 минут. Коммунальные и транспортные службы продолжают мониторинг ситуации на улично-дорожной сети города.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)