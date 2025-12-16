Никишин, Свечников и Кочетков стали обладателями Кубка Стэнли

Россияне в составе команды "Каролина Харрикейнз" получили трофей от НХЛ.

Защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе команды "Каролина Харрикейнз". В шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда с российскими представителями на выездной ледовой встрече обыграла "Вегас Голден Найтс". Игра завершилась с результатом 3:0. Заброшенными шайбами в ворота соперников в составе клуба победителей отметились на 4, 34 и 59 минутах спортсмены Тайлор Холл, Джексон Блейк и Николай Элерс. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Каролины".

Известно, что в завершившемся плей-офф НХЛ в сезоне 2025-2026 годов Андрей Свечников провел 19 матчей и набрал 11 очков (6 заброшенных шайб и еще пять результативных передач). Его сокомандник Александр Никишин в 17 проведенных играх сделал один результативный пас. А Петр Кочетков в трех встречах финальной серии попадал в заявку, но он не выходил на лед. Ранее по итогам регулярного чемпионата "Каролина" выиграла Столичный дивизион.

Напомним, что для обеих команд завершившийся финал Кубка Стэнли стал третьим в клубной истории. "Каролина" становилась обладателем значимого трофея в 2006 году, а "Вегас" - в 2023-м. Также команды добирались до финальной стадии в 2002 и 2018 годах соответственно.

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Фото: YouTube / NHL