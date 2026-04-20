Сегодня, 7:21
215
"Тампа" уступила "Монреалю", Кучеров набрал два очка

0 0

Следующий матч состоится в ночь на 22 апреля.

"Тампа" проиграла "Монреалю" в овертайме со счетом 3:4 в первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Россиянин помог отличиться Даррену Рэддишу и Брэндону Хагелю. "Тампа" уступает в серии "Монреалю" (0:1). Следующая встреча между командами состоится в ночь на 22 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 76 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач. Россиянин занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что две передачи Ничушкина принесли "Колорадо" победу над "Сиэтлом".

