Хет-трик Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Юту"

"Вегас" одержал победу над "Ютой" в овертайме со счетом 5:4 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан второй звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей. Его третья шайба помогла команде уйти от поражения и вырвать победу в овертайме. "Вегас" вышел вперед в серии (3-2). Следующий матч между командами пройдет в ночь на 2 мая.

В нынешнем плей-офф НХЛ Павел Дорофеев провел пять матчей и забросил четыре шайбы.

Видео: YouTube / NHL