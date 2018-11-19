Сегодня, 7:44
d_s_sarkisov

Гол и две передачи Капризова принесли "Миннесоте" победу над "Далласом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Даллас" со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Американ Эйрланйс-центр" в Далласе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в пустые ворота хозяев. Он также помог отличиться Матсу Цуккарелло и Мэтту Болди. Счет в серии стал 3:2 в пользу "Миннесоты". Следующий матч между командами пройдет в ночь на 1 мая.

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" пять матчей, забросил две шайбы и отдал семь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Юту".

Видео: YouTube / NHL

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк миннесота уайлд
