Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Юту"

Его команда сравняла счет в серии.

"Вегас" одержал победу над "Ютой" в овертайме со счетом 5:4 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отличился в овертайме, но судьи отменили взятие ворот. Счет в серии стал равным (2-2). Следующий матч между командами состоится в ночь на 30 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 82 матча, забросил 37 шайб и отдал 27 голевых передач. В плей-офф нападающий забросил две шайбы в трех мачах.

