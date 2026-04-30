Передача Мичкова принесла "Филадельфии" победу над "Питтсбургом"

Его команда прошла во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли.

"Филадельфия" одержала победу над "Питтсбургом" в овертайме со счетом 1:0 в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде одержать победу. Россиянин отдал голевую передачу на Кэма Йорка, забросившего победную шайбу в ворота гостей. "Филадельфия" выиграла серию (4-2) и прошла во второй раунд плей-офф, где сыграет с "Каролиной".

В регулярном сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 81 матч, забросил 20 шайб и отдал 31 голевую передачу.

Видео: YouTube / NHL