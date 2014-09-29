Шайба Подколзина помогла "Эдмонтону" обыграть "Анахайм"

"Эдмонтон" одержал победу над "Анахаймом" со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Эдмонтона" Василий Подколзин помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 3:2, но все еще в пользу "Анахайма". Следующий матч между командами пройдет в ночь на 1 мая.

В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Василий Подколзин провел за "Эдмонтон" пять матчей, забросил две шайбы и отдал три голевые передачи.

