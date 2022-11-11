Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Монреаль"

Счет в серии плей-офф стал равным.

"Тампа" одержала победу над "Монреалем" со счетом 3:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Брендона Хагеля, оформившего дубль. "Тампа" добилась волевой победы над соперником и сравняла счет в серии (2-2). Следующая встреча команд состоится 30 апреля.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 76 матчей, забросил 44 шайбы и отдал 86 голевых передач. Россиянин занял второе место в гонке бомбардиров чемпионата.

