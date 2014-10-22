Передача Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в матче с "Колорадо"

Форвард набрал третье очко в плей-офф НХЛ.

"Лос-Анджелес" проиграл "Колорадо" со счетом 2:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Россиянин помог забить Адриану Кемпе, забросившему вторую шайбу в ворота гостей. Он набрал третье очко в плей-офф. До этого Панарин забросил две шайбы. "Лос-Анджелес" проиграл "Колорадо" третий матч в серии (0-3). Следующая встреча команд состоится 26 апреля.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 78 матчей, забросил 28 шайб и отдал 56 голевых передач. В феврале нынешнего года россиянин перешел из "Рейнджерс" в "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / NHL