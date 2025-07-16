"Бежать на красный или в реанимацию": подростковая банда терроризирует детей на Академической

В Петербурге компания детей 10–14 лет орудует на фудкорте ТЦ "Академ-Парк".

На фудкорте ТЦ "Академ-Парк" жертвами становятся те, кто не хочет вступать в их группировку и воровать продукты. Один мальчик сбежал от хулиганов через оживлённую дорогу на красный свет со сломанным пальцем. Другого забили до реанимации за неудачную кражу.

В редакцию 78.ru обратилась петербурженка Ирина (имя изменено). Её 11-летний сын Миша (имя изменено) стал жертвой компании подростков 10–14 лет, орудующих на фудкорте ТРК "Академ-Парк". Как уточнили в самом торговом центре, на его территории действительно действует банда "фудкортной мафии": малолетние хулиганы находят детей на 1–2 года младше и пытаются завербовать их для краж в супермаркетах.

Миша отказывался вступать в их группировку и рассказывал родителям и друзьям о происходящем. За это во время очередного визита в ТЦ его избили. Теперь у мальчика сломан палец, на руке гипс, множественные ушибы и разбит телефон.

Чудом девушка помогла ему сбежать, отвлекла, пока они его били. Она попросила водителя автобуса не закрывать двери, чтобы мой ребёнок мог перебежать огромную дорогу на красный свет. У него оставалось два варианта: либо бежать на красный, либо остаться с этими детьми — и они бы его утащили. Прохожие даже не помогли. Ирина, мама пострадавшего мальчика

Зимой банда заставила третьеклассника украсть в супермаркете продукты на 7–9 тысяч рублей. Ребёнка поймала охрана магазина, но отпустила. Однако на выходе его поджидали "вербовщики", которые его избили.

Жертвами становятся и девочки — едавно банда с палками и матами набросилась на двух 10-летних школьниц у детской площадки, оплевав им куртки. За них вступилась мама одной из девочек, но подростки взрослых не боятся.

Родители не раз обращались в полицию, но мер принять не могут из-за возраста хулиганов. Обращения уже направлены в прокуратуру. Это далеко не первый инцидент с участием малолетних преступников в "Академ-Парке".

