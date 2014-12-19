На станции метро "Академическая" в механизм эскалатора попала кисть 3-летнего мальчика

Диагностированы тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев на левой руке.

Трёхлетний мальчик попал в клинику Педиатрического университета после инцидента на станции метро "Академическая". Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Трёхлетний мальчик во вторник вечером получил травму руки на станции метро "Академическая". В движущее полотно эскалатора попала кисть ребёнка. В результате диагностированы тяжелые травмы среднего и безымянного пальцев на левой руке, потребовалось хирургическое вмешательство. Ребенок остаётся под наблюдением.

Для профилактики травматизма Педиатрический университет на этой неделе совместно с Петербургским Метрополитеном организует мастер-класс безопасного поведения под землей и на спусках с эскалаторов. В этот же день в клинике Педиатрического университета врачи расскажут, что надо делать, если произошел несчастный случай. Акция начинается в 11:00 около входа на станцию метро "Выборгская".

Ранее на станции метро "Обводный канал" женщина сломала ногу.

Фото: Piter.tv