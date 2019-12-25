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На станции метро "Обводный канал" женщина сломала ногу
Сегодня, 12:40
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На станции метро "Обводный канал" женщина сломала ногу

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Пассажирка поскользнулась и упала на выходе с эскалатора.

В петербургском метрополитене женщина сломала ногу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, 54-летняя горожанка из Шушар 5 июня вечером была доставлена в Мариинскую больницу. У пострадавшей зафиксировали закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением отломков. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. 

Пассажирка поскользнулась и упала на выходе с эскалатора на станции "Обводный канал". По данному факту проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что на эскалаторе станции "Площадь Ленина" произошла драка. Пострадавший обратился в травмпункт. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: обводный канал, перелом ноги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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