На станции метро "Обводный канал" женщина сломала ногу

Пассажирка поскользнулась и упала на выходе с эскалатора.

В петербургском метрополитене женщина сломала ногу. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 54-летняя горожанка из Шушар 5 июня вечером была доставлена в Мариинскую больницу. У пострадавшей зафиксировали закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением отломков. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Пассажирка поскользнулась и упала на выходе с эскалатора на станции "Обводный канал". По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на эскалаторе станции "Площадь Ленина" произошла драка. Пострадавший обратился в травмпункт.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)