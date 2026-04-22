Легковушка вылетела в Обводный канал 22 апреля. Пострадали двое мужчин

На Лермонтовском проспекте в Адмиралтейском районе утром 22 апреля легковой автомобиль пробил ограждение и упал в Обводный канал. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о происшествии поступила спасателям в 05:53. Машину извлекли из воды с помощью автокрана Поисково-спасательной службы города. В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в больницу.

К ликвидации последствий привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Видео, фото: пресс-служба МЧС России