МЧС: что не рекомендуется делать на отдыхе с шашлыками

Большинство пожаров на природе происходят из-за беспечности. Об этом сообщает МЧС России. В пресс-службе поселка Солнечное в Курортном районе Петербурга составили инструкцию правил поведения на отдыхе с мангалом.

Чтобы избежать штрафа или трагедии, не рекомендуется:

— Разводить костры и жарить шашлык на торфяниках, в хвойных молодняках, на лесосеках и в местах с сухой травой;

— Оставлять мангал или костёр без присмотра даже на 5 минут;

— Использовать для розжига бензин, спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости, пары могут вспыхнуть в руках;

— Жарить шашлык под низко нависающими ветками деревьев, искры могут легко поджечь крону.

Также в МЧС не советуют разводить огонь при сильном ветре, свыше 5–10 м/с, так как искры разлетаются на десятки метров, а также помнить про противопожарный режим: в этот период любое разведение огня на природе запрещено.

Кроме того, нельзя ставить мангал ближе 5 метров от построек и ближе 2 метров от горючих материалов, жарить шашлык во дворах многоквартирных домов, в парках и лесопарковых зонах, где это запрещено местными нормативами, бросать в костёр аэрозольные баллоны, пластик, неизвестные предметы.

Жителей просят не пытаться самостоятельно тушить лесной пожар, в случае ЧП необходимо звонить 101 или 112, покинуть опасную зону и сообщить точные координаты.

Любой пожар легче предотвратить, чем потушить. Соблюдение простых правил МЧС — залог безопасного и приятного отдыха. Сообщают в МЧС

