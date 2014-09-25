Сегодня, 10:14
Видео: крупный пожар вспыхнул на востоке Москвы

Его тушили 140 пожарных и 40 единиц техники.

Ночью сотрудники спецслужб боролись с серьезным пожаром на востоке Москвы. Огонь вспыхнул на Вернисажной улице в металлокаркасном строении. На кадрах видны языки пламени и густое облако дыма. Новость появилась в пресс-службе МЧС страны. 

Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров. По данным ведомства, внутри не было людей, о пострадавших не сообщалось. На месте работали пожарно-спасательные подразделения: 140 человек личного состава и 40 единиц техники. 

Тушение значительно осложняли планировка и конструктивные особенности здания, понадобилось привлечение подъемных механизмов. С воздуха разведку о ситуации проводили с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в частном доме в Приморском районе погибли два человека. Огонь быстро охватил всё здание, к тушению привлекли 14 сотрудников и три единицы техники. 

Видео: МЧС РФ
 

