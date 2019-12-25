Пожар на Территории Большая Каменка унес жизни двух человек

Утром 12 мая в 08:48 в Приморском районе Петербурга вспыхнул пожар в двухэтажном частном доме по адресу: Территория Большая Каменка, дом 24. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу, огонь быстро охватил всё здание, площадь которого составляет 12х10 метров.

К месту происшествия были направлены силы МЧС: 14 сотрудников и три единицы техники. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание только к 10:58.

В результате трагедии погибли два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

