Пожар охватил двухэтажный частный дом в районе Большая Каменка
Сегодня, 9:47


Утром 12 мая в Приморском районе Петербурга произошёл крупный пожар: полностью охвачен пламенем двухэтажный частный дом в историческом районе Большая Каменка. Над местом происшествия поднимается огромный столб дыма. Об этом сообщает 78.ru.

К тушению привлечены огнеборцы и три единицы спецтехники, на место также прибыла скорая помощь. В непосредственной близости от горящего дома расположено множество деревянных построек, что создаёт дополнительную угрозу распространения огня.

Сведения о пострадавших на данный момент уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что крупный пожар вспыхнул на мебельном производстве в Буграх.

Фото: Piter.TV

