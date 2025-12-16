КГА согласовал реставрацию крематория 1970-го года на Шафировском проспекте

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал проект реконструкции крематория, расположенного на Шафировском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Исполнителем проектных работ является ООО "СИРИУС", действующее по заказу СПб ГУП "Ритуальные услуги".

Историческое здание крематория было возведено в начале 1970-х годов. Над его проектом трудились архитекторы Наталья Захарьина, Давид Гольдгор и Александр Константинов. В состав комплекса входят центральный одноэтажный корпус с залами прощания и зонами для кремации, а также вспомогательные помещения. Среди них — административные, бытовые, производственные и складские корпуса, рентгеновский кабинет, гараж, парковка и центральная аллея с фонтанами.

Главная задача предстоящей реконструкции — бережное сохранение исторического внешнего вида крематория. При добавлении новых элементов специалисты строго соблюдают архитектурный стиль советского модернизма, в котором выполнено основное здание. Хотя объект не имеет статуса культурного наследия, проектные решения ориентированы на максимальное сохранение существующей планировки и объемно-пространственных характеристик всего ансамбля. Для облицовки зданий планируется использовать мраморизированный известняк различных фактур и цветов, а также полированный камень.

