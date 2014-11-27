Пожар в конюшне на Ропшинском шоссе тушили 2 часа

В ночь на 22 мая в одноэтажном здании конюшни на Ропшинском шоссе произошёл пожар. По данным ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил площадь около 140 квадратных метров.
К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС, однако уже через час его понизили.
На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось почти 2 часа. В работах задействовали семь единиц техники и 28 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Фото: Piter.TV
