Зарплаты HR-специалистов в Петербурге выросли на 54% за 4 года

За последние 4 года предлагаемая заработная плата в сфере управления персоналом в Санкт-Петербурге увеличилась на 54%. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы hh.ru.

Медианная зарплата HR-специалистов за этот период выросла с 57,9 до 89,3 тысячи рублей. Особенно заметен рост у директоров по персоналу и руководителей кадровых служб: если четыре года назад им предлагали медиану в 100 тысяч рублей при диапазоне от 70 до 180 тысяч, то к апрелю 2026 года этот показатель достиг 160 тысяч рублей с вилкой от 100 до 250 тысяч. Руководители отделов кадров, которым в 2022 году предлагали медиану в 95 тысяч, теперь могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Заработок менеджеров по подбору персонала также увеличился с 65,2 до 90,8 тысячи рублей. Специалисты по кадровому делопроизводству стали получать больше: их медианная зарплата возросла с 53 до 88,3 тысячи рублей.

Изменились и требования к соискателям. Работодатели всё чаще ищут специалистов, владеющих навыками автоматизации, умеющих работать с большими массивами данных и вести кадровый электронный документооборот. Рынок становится более технологичным и ориентированным на цифровые решения.

