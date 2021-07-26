Из Петербурга в Дагестан вновь отправили гуманитарную помощь

За месяц жители и организации Петербурга собрали несколько десятков тонн вещей для дагестанцев, которые пострадали от наводнения. Гуманитарный груз уже отправлен. Об этом пишет 22 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Помощь была организована по поручению губернатора Александра Беглова. Горожане приносили одежду, продукты питания, средства личной гигиены, а также бытовую технику: это стиральные машины, чайники, микроволновки, утюги, генераторы, тепловые пушки и обогреватели.

Фото: пресс-служба Смольного