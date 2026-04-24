В Дагестане решается вопрос о мере пресечения для напавшего на врачей

Ранее задержанный дал признательные показания по атаке на врачей в Махачкале.

Мужчина, напавший в республиканской больнице Дагестана на двоих врачей, в настоящее время задержан. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители прес-сслужбы регионального управления Следственного комитета России. Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что в текущий момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подозреваемый в нападении на врачей задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. собеседник СМИ

Также уточняется, что медицинское учреждение Махачкале после происшествия работает в штатном режиме. такими сведениями с сотрудниками новостного агентства "ТАСС" поделился заместитель главного врача Республиканской клинической больницы (РКБ) им. А. В. Вишневского Абдуллаев Сабибулла. Эксперт добавил, что дежурная бригада больницы остается на рабочем месте. К мероприятиям также приступил резервный состав специалистов. Поступившим в больницу пациентам необходимая помощь оказывается в полном объеме.

Напавший на врачей в Дагестане заявил, что не хотел никого убивать.

