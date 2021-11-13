Прокуратура Дагестана назвала предварительную причину пожара в доме в Хасавюрте

В надзорном ведомстве рассказали об основной версии произошедшего в Хасавюрте.

Пожар в многоквартирном доме, расположенном на территории города Хасавюрт в Дагестане, согласно предварительной информации, произошел из-за замыкания электропроводки. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы регионального управления прокуратуры. Ранее стало известно, что надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего, устанавливает причины и обстоятельства возгорания на объекте. Полная ли квидация пламени произошла в 03:56 утра 6 мая по московскому времени. Дознаватели из экстренной службы определяют причиненный материальный ущерб. Спасателям удалось вывести на улицу из здания порядка 30 человек.

Напомним, что мансардный этаж четырехэтажного жилого дома загорелся в ночь на среду, 6 мая, в городе Хасавюрте. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Фото и видео: ГУ МЧС России