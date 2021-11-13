Пропавшие в горах КЧР туристки записали последнее видео перед исчезновением

Близкие люди пропавших туристов надеются, что девушки спустятся с гор после улучшения благоприятных условий.

Туристки из Астраханской области, пропавшие в Карачаево-Черкесии, перед своим исчезновением в горах записали видеоролик со своего маршрута следования, а также успели связаться с близкими по спутниковому телефону. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась подруга девушек. На последних опубликованных кадрах в социальных сетях две путешественницы показали заснеженные горы. Они с хорошим настроением рассказали о планах продолжить путь. Еще на одном ролике девушка заметила, что окружающие предлагали им отложить поход. Она добавила, что не понимает, почему это происходит. В СМИ уточнили, что еще на одном ролике девушки разговаривали с сотрудниками ГУ МЧС и сообщили экстренным службам о том, что знают о погодных условиях в регионе. Они также выразили благодарность спасателям, но продолжили восхождение на гору.

Как только они вышли в горы, у них в этот же день и пропала связь, не то чтобы пропала, просто, естественно, там глушь, там нет ее... Последний раз они звонили вчера со спутникового телефона, который дал отец. Они сказали, что не могут спуститься из-за погодных условий. подруга туристок

Подруга россиянок уточнила, что в настоящее время у девушек есть вода и еда, так как они были хорошо подготовлены. Близкие уверены, что туристки не могут спуститься вниз из-за погоды, а не из-за того, что потерялись на маршруте. Кроме того, свой маршрут они заранее зарегистрировали в профильных структурах.

