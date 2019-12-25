Погибли трое: в Бурятии идет поиск последнего туриста, который попал под снежную лавину

На перевале Мунку-Сардык в момент схода лавины находились семь человек из туристической группы.

В Бурятии продолжается поиск последнего туриста, которого накрыло снегом при сходе лавины. В момент ЧП на перевале Мунку-Сардык находились семь человек, незарегистрированная группа туристов с гидом. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Бурятия.

Личность всех участников турпохода установлена: это два гида и пятеро туристов из Иркутской области. Под снежным массивом оказались четыре человека. Тела троих обнаружены, местонахождение последнего неизвестно. Следователи допросили мужчину, который смог самостоятельно выбраться из-под снега и помочь двум товарищам.

Фото из базового лагеря

Расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ продолжается. Ранее ТАСС сообщал, что к поискам привлекли несколько десятков человек. В том числе, членов федерации альпинизма, которые участвуют в спасательных операциях. Были ли застрахованы туристы, неизвестно, каждый путешественник это делает по желанию.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сошла лавина, под снежной массой могли находиться два человека, женщина и ребенок. На месте работали спасатели.

Фото: пресс-служба СУ СК Росси по Республике Бурятия, Freepik