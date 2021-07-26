Петербург вошел в топ-5 регионов по участию в "Антифейк-чемпионате"

Северная столица вошла в пятёрку лидеров среди российских регионов по количеству заявок на участие в "Антифейк-чемпионате", организованном президентской платформой "Россия – страна возможностей". Всего на чемпионат поступило более 1200 заявок, из которых 61 – от жителей Санкт-Петербурга. Среди участников – школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы.

Проект направлен на развитие умений критически оценивать информацию, противостоять фейкам и повышать уровень медиаграмотности. Как отметила руководитель отдела цифровых проектов платформы Дарья Микаелян, сегодня молодым людям необходимы не только технологические навыки, но и способность отличать достоверные сведения от недостоверных. Высокий интерес к чемпионату подтверждает востребованность знаний в области фактчекинга и информационной безопасности.

Участники уже прошли онлайн-этап, включающий образовательную программу и тестирование. 30 мая в кластере "Ломоносов" состоится финал, куда приглашены 150 лучших конкурсантов. Им предстоит решать практические кейсы, обмениваться опытом, получать экспертную оценку, слушать лекции от специалистов отрасли и знакомиться с единомышленниками.

Фото: предоставлено организаторами "Антифейк-чемпионата"