В СПбГАСУ подвели итоги ТИМ-чемпионата среди студентов колледжей

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете (СПбГАСУ) Всероссийский ТИМ-чемпионат. Лига СПО 2026 объединила студентов среднего профессионального образования, осваивающих технологии информационного моделирования. Соревнования прошли в рамках профильного факультатива, в котором приняли участие более 800 студентов и 165 преподавателей.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в чемпионате участвовали команды из 39 колледжей со всей страны, однако до финального этапа дошли только 12. Половина из них защищала проекты очно, остальные — дистанционно. Участники работали в междисциплинарных командах: в них входили будущие архитекторы, инженеры, специалисты по водоснабжению и сметному делу. Такой формат позволил максимально приблизить задания к реальной практике проектирования.

Студентка Ростовского-на-Дону строительного колледжа Раяна Аспиева отметила, что участие в чемпионате стало для неё первым опытом полноценной командной работы в цифровой среде. По её словам, взаимодействие с участниками из других направлений шло в постоянном онлайн-режиме, а сам процесс напоминал работу с реальным заказчиком, где важны скорость, точность и слаженность действий.

Дополнительным стимулом для участников стали бонусы при поступлении в вуз. Заместитель директора по развитию Ассоциации СРО "ОсноваПроект" Полина Федючек пояснила, что призёры командного зачёта получают по пять дополнительных баллов при поступлении в СПбГАСУ, а победители в индивидуальных номинациях — до десяти.

Студент Башкирского колледжа архитектуры, строительства и ЖКХ Егор Григорьев рассказал, что рассматривает СПбГАСУ как место для продолжения обучения. Он отметил, что участие в чемпионате даёт не только дополнительные баллы, но и практические навыки, а также документы о повышении квалификации, которые могут помочь при трудоустройстве.

По итогам соревнований первое место занял Белгородский строительный колледж. Второе место досталось Санкт-Петербургскому архитектурно-строительному колледжу, третье — Пермскому строительному колледжу. Также в рамках мероприятия наградили школьников, участвующих в проекте "Цифровые строительные классы".

Организаторы отмечают, что интерес к технологиям информационного моделирования продолжает расти, а подобные соревнования становятся важной частью подготовки специалистов для строительной отрасли.

Видео: портал "Строительный Петербург"