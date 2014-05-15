В СПбГАСУ обсудили будущее ТИМ: конференция БИМАК-2026 собрала более 800 участников

В СПбГАСУ в эти дни проходит IX Международная конференция "Информационное моделирование в задачах строительства и архитектуры" — БИМАК-2026. В этом году площадка объединила специалистов отрасли, преподавателей, разработчиков и студентов, которые работают с цифровыми технологиями в строительстве.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", одним из ключевых направлений стала секция, посвящённая практическому применению технологий информационного моделирования (ТИМ). Как пояснила исполняющая обязанности заведующего кафедрой технологии информационно-математического моделирования СПбГАСУ Алёна Ведерникова, подобные встречи дают студентам возможность увидеть реальную сторону профессии. По её словам, на секции выступают практикующие специалисты, которые делятся опытом внедрения ТИМ в сложных проектах — от инфраструктурных объектов до крупных жилых и общественных комплексов. Такой формат помогает будущим инженерам лучше понять, как технологии работают за пределами учебных аудиторий.

Конференция заметно расширила географию. Если изначально она задумывалась как всероссийская, то уже через год приобрела международный статус. В разные годы в ней участвовали эксперты из Европы и Азии, а в 2026 году среди спикеров — представители Китая, Афганистана, Пакистана и Беларуси. Всего зарегистрировалось более 800 участников из разных регионов — от юга России до Дальнего Востока.

Часть выступлений проходит онлайн: примерно треть докладчиков подключаются дистанционно с использованием российских платформ для трансляций. Директор образовательного центра цифровых компетенций СПбГАСУ Денис Нижегородцев отметил, что среди докладов есть как прикладные, так и концептуальные выступления. По его словам, некоторые спикеры предлагают взгляд на развитие отрасли в будущем, что особенно вдохновляет студентов и стимулирует интерес к цифровым инструментам.

Параллельно с деловой программой работает выставка "Сквозные технологии в строительстве и архитектуре". Здесь представлены российские разработки — от систем лазерного сканирования до решений в области виртуальной и дополненной реальности, а также беспилотные технологии. Для студентов это возможность напрямую познакомиться с инструментами, которые уже применяются в реальных проектах.

Конференция продлится до 30 апреля.

Видео: портал "Строительный Петербург"