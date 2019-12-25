Осторожно, мошенники: телефонные аферисты атакуют россиян "смс-бомбингом"

В России набирает обороты новый вид мошенничества. Аферисты запускают так называемый "смс-бомбинг": пользователю на телефон приходит множество сообщений от разных компаний. Об этом сообщает РИА Новости.
Подробностями схемы поделились специалисты исследовательской лаборатории Servicepipe. С помощью специальных программ телефонные мошенники вводят номер абонента на сайтах аптек, сервисов и онлайн-магазинов. Когда "цифровая бомбардировка" заканчивается, следует звонок от "службы безопасности", которая якобы может остановить атаку и убеждает продиктовать один из кодов.
На многих ресурсах доля нелегитимной активности к формам авторизации и регистрации превышает 50% от общего числа обращений к ним.
Отмечают специалисты исследовательской лаборатории Servicepipe
По статистике, с начала года фиксируется всплеск атак на подобные сайты онлайн-торговли и финансовых организаций, у которых на страницах есть формы авторизации для клиентов.
Ранее сообщалось, что пользователям начали рассылать фейковые штрафы за парковку.
Фото: Freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все