Курьер мошенников забрал у пенсионерки на Богатырском проспекте 1,4 млн рублей
Сегодня, 13:38
Неизвестные убедили пожилую женщину передать деньги курьеру для декларирования средств.

Полиция Приморского района задержала 24-летнего курьера, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 мая в 22:00 в полицию обратилась 76-летняя пенсионерка, проживающая на Богатырском проспекте. Она рассказала, что неизвестные позвонили ей и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру 1 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 15 мая в 16:20 опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого у дома 16 по улице Генерала Хрулева. Им оказался 24-летний неработающий мужчина — курьер мошенников. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Фото: pxhere.com

