В гаражном кооперативе 65-летний мужчина ударил ножом своего обидчика

Полиция Фрунзенского района задержала 65-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 мая в 16:15 в дежурную часть поступило сообщение от прохожего о ножевом ранении у дома 59 по Волковскому проспекту.

Прибывшие полицейские установили, что на территории гаражного кооператива 65-летний мужчина в ходе словесного конфликта напал с ножом на своего 56-летнего обидчика, после чего скрылся. Пострадавший с ранением живота в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

В тот же день в 23:40 подозреваемый был задержан оперативниками по месту проживания в квартире дома 11 по улице Бухарестской. Отделом дознания УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

