Нелегальных мигрантов на стройке в Приморском районе выдворят из России

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России при силовой поддержке спецполка полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие. Как сообщает пресс-служба ведомства, рейд прошёл на строительном объекте, расположенном на Суздальском шоссе, и был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства и пресечение незаконной трудовой деятельности.

В ходе проверки полицейские проверили 70 иностранных граждан. 13 из них работали на стройке нелегально. Все нарушители были доставлены в отделы полиции, где их привлекли к административной ответственности с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Кроме того, устанавливается вина юридического лица, которое привлекло нелегальных мигрантов к работе. Компании грозит административный штраф на общую сумму 5,2 миллиона рублей. Подобные рейды проводятся на регулярной основе по инициативе руководства полицейского Главка для соблюдения миграционного законодательства в городе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области