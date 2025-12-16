Юлия Барановская дала совет родителям выпускников не истерить дома из-за ЕГЭ

Телеведущая призналась на сессии ПМЭФ, что её старшая дочь Яна сдаёт экзамены, и сама она очень переживает, но старается не показывать этого. По её словам, домашняя истерика только усиливает стресс у ребёнка.

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии "Большая семья – большие охваты" выступила телеведущая Юлия Барановская. В начале своего выступления она извинилась за волнение и объяснила, что в этот день её старшая дочь Яна сдаёт ЕГЭ по русскому языку. Девушке 18 лет, она оканчивает школу. Яна — дочь Барановской и футболиста Андрея Аршавина. Всего телеведущая воспитывает троих детей.

После сессии в беседе с "КП-Петербург" Барановская посоветовала родителям выпускников сохранять внутреннее спокойствие и не устраивать дома истерику по поводу экзаменов. Она пояснила, что ребёнок приходит домой за поддержкой и за ощущением, что его не выгонят, даже если он не сдаст. Если же родители создают истеричную обстановку, школьник идёт на экзамен, словно в последний путь.

Телеведущая призналась, что сама очень переживает, но дочь об этом не знает. Она не проверяла у дочери уроки за все годы учёбы, однако подготовка к ЕГЭ, по её словам, заставляет нервничать даже самых спокойных родителей. Барановская также отметила, что после родительского собрания, посвящённого ЕГЭ, поняла, что этот стресс не берёт даже её. Яна уже выбрала профессию и направление для поступления, но пока держит это в тайне.

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