Андрей Аршавин впервые показал поклонникам новорожденную дочь Еву

Футболист Аршавин представил фанатам маленькую Еву в семейном снимке.

Футболист Андрей Аршавин впервые показал поклонникам свою новорожденную дочь. Снимок с девочкой и её матерью спортсмен разместил в личном блоге. Фото было сделано на футбольном поле. На ребёнке была надета футболка с символикой клуба, за который выступает Аршавин.

По опубликованным ранее данным СМИ, у футболиста шестеро детей. Троих ему родила телеведущая Юлия Барановская. Дочь Есению ему родила журналистка Алиса Казьмина. Летом 2025 года новая избранница спортсмена Анна стала матерью девочки, которую назвали Евой.

Под опубликованным снимком Аршавин написал: "Моя". Пользователи оставили многочисленные комментарии, выразив положительные эмоции.

Ранее Вендел рассказал, при каком условии покинет "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru