Пропавших матери и двух дочерей из Петербурга нашли во Владимирской области

Старшая увела младшую из школы 9 февраля семью искали в 16 регионах.

Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге в начале февраля. Все трое обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Об исчезновении 18-летней и 11-летней сестер стало известно 9 февраля. Утром старшая повела младшую в школу, после чего сестры не вернулись. Их местонахождение оставалось неизвестным. В полицию обратился отец девочек. По факту безвестного исчезновения детей и их матери следственный отдел по Фрунзенскому району возбудил уголовное дело. К поискам подключились волонтеры "Лиза Алерт". Ориентировки распространили в 16 регионах: Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, а также в Москве.

В результате совместной работы следователей и оперативников беглянок нашли во Владимирской области. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, детей забрала мать, которая находится в конфликте с бывшим мужем. Женщина дееспособна и не лишена родительских прав. Известно, что в последние годы она была адептом религиозной секты "РПЦ царской империи". В октябре 2024 года она уехала от семьи и постоянно проживала в Ульяновской области.

В настоящий момент жизни и здоровью найденных ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.TV