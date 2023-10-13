  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Дмитрия Устинова петербуржец напал на мужчину с ножом из ревности
Сегодня, 14:49
48
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Дмитрия Устинова петербуржец напал на мужчину с ножом из ревности

0 0

Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и был экстренно госпитализирован.

Росгвардейцы Невского района задержали злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел вечером 10 февраля в подъезде дома на улице Дмитрия Устинова. В полицию поступила информация о конфликте, в ходе которого серьезно пострадал местный житель. На месте поймали 48-летнего правонарушителя, ранившего другого в живот. Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и был экстренно госпитализирован. 

Задержанного увезли в 32-й отдел, нож изъяли. По предварительным данным, напавший ударил ножом нового возлюбленного супруги. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженку задержали за убийство мужа в квартире на улице Руставели. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, улица дмитрия устинова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии