На улице Дмитрия Устинова петербуржец напал на мужчину с ножом из ревности

Росгвардейцы Невского района задержали злоумышленника, напавшего с ножом на мужчину. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 10 февраля в подъезде дома на улице Дмитрия Устинова. В полицию поступила информация о конфликте, в ходе которого серьезно пострадал местный житель. На месте поймали 48-летнего правонарушителя, ранившего другого в живот. Пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и был экстренно госпитализирован.

Задержанного увезли в 32-й отдел, нож изъяли. По предварительным данным, напавший ударил ножом нового возлюбленного супруги.

Фото: пресс-служба Росгвардии