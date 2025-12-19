  1. Главная
Петербурженку задержали за убийство мужа в квартире на Руставели
Сегодня, 10:46
Петербурженку задержали за убийство мужа в квартире на Руставели

Злоумышленница вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице.

Следователи Калининского района задержали подозреваемую в убийстве супруга. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

В квартире дома по улице Руставели 8 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на мужа с ножом на почве ревности. Она нанесла не менее одного удара в область грудной клетки. Злоумышленница вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице. 

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Петербурга борются за жизнь выброшенных с балкона детей в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

