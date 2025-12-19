Петербурженку задержали за убийство мужа в квартире на Руставели

Следователи Калининского района задержали подозреваемую в убийстве супруга. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.
В квартире дома по улице Руставели 8 февраля женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на мужа с ножом на почве ревности. Она нанесла не менее одного удара в область грудной клетки. Злоумышленница вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице.
Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.
Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
