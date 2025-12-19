Врачи Петербурга борются за жизнь выброшенных с балкона детей в Ленобласти

Двое малышей после падения с высоты в Новогорелово остаются в реанимации.

В Санкт-Петербурге врачи продолжают оказывать медицинскую помощь двум малолетним детям, получившим тяжёлые травмы после падения с высоты в посёлке Новогорелово Ленинградской области. Об этом пишет "Фонтанка".

Двое детей 2024 и 2025 годов рождения, пострадавшие при падении с высоты 16 этажа, находятся в реанимационном отделении Детской городской больницы № 1 в Санкт-Петербурге. Медицинская помощь оказывается в учреждении, расположенном на Авангардной улице. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжёлое.

Инцидент произошёл утром 2 февраля в посёлке Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области. По данным Следственного комитета, 23-летняя женщина, являвшаяся матерью детей и иностранной гражданкой, поочерёдно сбросила девочек с общего балкона, расположенного на 16 этаже жилого дома.

После произошедшего женщина покончила с собой. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетних". Обстоятельства случившегося устанавливаются. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Ленинградской области.

