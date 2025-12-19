Диагностический центр появится в Невском районе Петербурга

Построят четырехэтажное здание на 100 посещений в смену.

На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга инвестор возведет диагностический центр. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 8 января.

Участок предоставят по целевому назначению для создания медицинского учреждения. Построят четырехэтажное здание на 100 посещений в смену. В составе центра предусмотрены диагностические кабинеты, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов и офис врача общей практики.

Фото: пресс-служба Смольного