Диагностический центр появится в Невском районе Петербурга
Сегодня, 12:30
Построят четырехэтажное здание на 100 посещений в смену.

На Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга инвестор возведет диагностический центр. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, рассказали в Смольном 8 января. 

Участок предоставят по целевому назначению для создания медицинского учреждения. Построят четырехэтажное здание на 100 посещений в смену. В составе центра предусмотрены диагностические кабинеты, лаборатории, помещения для хранения биоматериалов и офис врача общей практики. 

Ранее на Piter.TV: новый корпус Елизаветинской больницы начнут строить в Петербурге в 2026 году. 

Фото: пресс-служба Смольного 

