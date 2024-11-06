Новую партию Су-35С передали ВКС России

Эксперты напомнили о задаче такой авиации для обеспечения безопасности страны.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в структуру государственной корпорации "Ростех") передала Воздушно-космическим силам страны очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Соответствующее заявление делали журналистам представители прес-сслужбы организации. Известно, что все борты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.

Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования. пресс-служба Ростеха

Эксперты уточнили, что авиация Су-35С предназначена для завоевания превосходства в воздушном пространстве над противником, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры врага, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" прошел все сертификационные испытания.

Фото и видео: Ростех, ОАК