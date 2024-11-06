Новую партию Су-35С передали ВКС России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в структуру государственной корпорации "Ростех") передала Воздушно-космическим силам страны очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Соответствующее заявление делали журналистам представители прес-сслужбы организации. Известно, что все борты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.
Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.
пресс-служба Ростеха
Эксперты уточнили, что авиация Су-35С предназначена для завоевания превосходства в воздушном пространстве над противником, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры врага, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.
