Сегодня, 8:47


Новую партию Су-35С передали ВКС России

Эксперты напомнили о задаче такой авиации для обеспечения безопасности страны.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в структуру государственной корпорации "Ростех") передала Воздушно-космическим силам страны очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Соответствующее заявление делали журналистам представители прес-сслужбы организации. Известно, что все борты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний.

Машины были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.

пресс-служба Ростеха

Эксперты уточнили, что авиация Су-35С предназначена для завоевания превосходства в воздушном пространстве над противником, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры врага, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. 

Фото и видео: Ростех, ОАК

