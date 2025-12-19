Российские авиакомпании расконсервируют часть старых самолетов

"Известия" рассказали о восстановлении самолетов для пассажирских перевозок в России.

Российские авиакомпании в 2026 году планируют расконсервировать часть старых самолетов. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на данные от государственной корпорации "Ростех". Специалисты заметили, что эксплуатантам уже передали 10 из 12 пассажирских лайнеров, восстановление которых предусматривает программа, нацеленная на реализацию для нужд гражданской авиации. Действие такой программы продлено властями до 2027 года. В перечень попали девять бортов семейства Ту-204/214, одном воздушном судне Ан-148 и двух самолетах Ил-96В. За период с 2026 по 2027 года отечественным операторам по перевозкам остается передать еще два восстановленных Ту-204.

В СМИ сослались на два собственных источника, рассказав о том, что расконсервация затронет также иностранные воздушные суда. Число выполняющих регулярные рейсы двухпалубных самолетов Boeing 747 может удвоиться. На данный момент сообщается, что авиакомпания "Россия" планирует добавить к двум действующим пассажирским лайнерам еще два самолета этого типа. Эти борта достались оператору после банкротства "Трансаэро". Ранее они находились на хранении. Один из самолетов был восстановлен в ноябре 2025 года, а ввод в строй еще одного самолета ожидается в следующем году.

Напомним, что министерство по промышленности и торговли подготовило проект постановления федерального правительства о корректировке срока доработки и восстановления летной годности некоторых самолетов в России с 2024 года на 2027 год. В пояснительной записке авторы документа указали, что на сроки повлияли факторы, не зависящие от участников программы. В частности, речь и дет о несвоевременном исполнение обязательств соисполнителями, высокой степени разукомплектованности самолетов и низких остаточных ресурсах по комплектующим.

