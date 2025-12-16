  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ОАК: в новых российских самолетов будет опция Wi-Fi на борту
Сегодня, 9:58
81
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ОАК: в новых российских самолетов будет опция Wi-Fi на борту

0 0

Вадим Бадеха рассказал о том, какие нововведения ждут пассажирские авиаперевозки в России.

Уонструкция новых отечественных гражданских самолетов предусматривает возможность доступа к интернету на российском оборудовании и установки на борту систем развлечений. Соответствующими данными в интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился генеральный директор ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в государственную корпорацию "Ростех") Вадим Бадеха. Эксперт пояснил прессе, что дополнительно в самолетах появится такая опция, как установка экранов и прочих средств для комфорта пассажиров. Однако определять комплектацию салона будут именно авиакомпании. Речь идет о возможности пользоваться Wi-Fi и выбирать размер кресел.

Наши самолеты должны обладать самыми современными возможностями. Возможность доступа к интернету предусмотрена и реализуется на отечественном оборудовании... Будем делать все, чтобы самолеты были комфортными для пассажиров.

Вадим Бадеха, глава "ОАК"

В ОАК сообщили, что Россия строит опытный образец истребителя Checkmate.

Фото: ТАСС

Теги: wi-fi, вадим бадеха, гражданская авиация, оак, ростех
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии