ОАК: в новых российских самолетов будет опция Wi-Fi на борту

Вадим Бадеха рассказал о том, какие нововведения ждут пассажирские авиаперевозки в России.

Уонструкция новых отечественных гражданских самолетов предусматривает возможность доступа к интернету на российском оборудовании и установки на борту систем развлечений. Соответствующими данными в интервью с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился генеральный директор ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в государственную корпорацию "Ростех") Вадим Бадеха. Эксперт пояснил прессе, что дополнительно в самолетах появится такая опция, как установка экранов и прочих средств для комфорта пассажиров. Однако определять комплектацию салона будут именно авиакомпании. Речь идет о возможности пользоваться Wi-Fi и выбирать размер кресел.

Наши самолеты должны обладать самыми современными возможностями. Возможность доступа к интернету предусмотрена и реализуется на отечественном оборудовании... Будем делать все, чтобы самолеты были комфортными для пассажиров. Вадим Бадеха, глава "ОАК"

В ОАК сообщили, что Россия строит опытный образец истребителя Checkmate.

Фото: ТАСС