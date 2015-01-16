В Калининграде нашли уникальный янтарь возрастом до 40 млн лет

Находка сочетает в себе прозрачный и матовый янтарь.

Уникальный янтарь весом 1,55 килограммов нашли во время сортировки на Янтарном комбинате "Ростеха". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Редкий образец сочетает прозрачный и матовый янтарь. Сердцевина янтаря состоит из матового самоцвета медового оттенка. Непрозрачность этому слою придают многочисленные пузырьки воздуха, которые попали в смолу миллионы лет назад.

Внешняя оболочка сформирована прозрачным янтарем, в котором сохранились кора дерева и насекомые. Самородок сформировался около 40 млн лет назад. Благодаря затвердевшей смоле, сохранилась форма и внутренняя структура янтаря.

По оценкам специалистов, возраст образца составляет около 40 миллионов лет. Самородок дали название "Юбиляр" — в честь 80-летия Калининградской области.

Генеральный директор комбината Михаил Зацепин сообщил, что статус уникального присваивают янтарю массой более одного килограмма. Подобные находки встречаются редко. В 2025 году обнаружили 13 таких самородков, за текущий сезон этот образец стал первым.

Ранее мы сообщали, что в Калининграде обнаружили самоцвет в форме древнего насекомого.

Фото: Госкорпорация "Ростех"