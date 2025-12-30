Самоцвет обнаружили во время ручной сортировки янтаря.

В Калининграде обнаружили самоцвет в форме древнего насекомого. Об этом сообщили в пресс-службе городского Янтарного комбината.

Самоцвет обнаружили во время ручной сортировки янтаря. Он привлек внимание исследователей тем, что в его сколе угадывается трехмерный слепок туннеля, который образовала личинка жука-древоточца. По словам специалиста комбината Анны Дугиной, смола застыла в виде полукруглых сегментов ее тела.

Найденный образец самоцвета станет экспонатом в музее Янтарного комбината. Он будет доступен для просмотра посетителям музея.

Фото: ambercombine