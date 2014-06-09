В Калининграде начнут маркировать янтарь

Проект запустят в тестовом режиме в ноябре нынешнего года.

В Калининграде начнут маркировать весь добываемый янтарь. Об этом сообщает РБК.

Проект запустят в тестовом режиме в ноябре нынешнего года. Полномасштабный запуск запланирован на 2026 год. Отмечается,что на нелегальный оборот янтаря приходится около 30% мирового рынка, в связи с чем было принято решение использовать специальное оборудование для цифрового кода каждого камня. Для этого будет задействован искусственный интеллект.

Также сообщается, что в Калининградской области сконцентрировано порядка 90% мировых запасов минерала. Там же добывают порядка 60 тонн янтаря каждый год, но легальную промышленную добычу ведет Калининградский янтарный комбинат, входящий в госкорпорацию "Ростех".

