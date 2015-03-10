Власти направят 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста в Калининграде

Поддержку самого западного субъекта страны – Калининградской области – обсуждают власти. Так, 1,5 млрд рублей направят на реконструкцию автомобильного моста через реку Преголю. Об этом сообщил председатель Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее Владимир Путин определил ряд задач по формированию комфортной и безопасной среды в этом регионе. В частности, речь идет о транспортной доступности для жителей и гостей городов. Реконструкция переправы, подчеркивают в Правительстве, поможет значительно разгрузить логистику Калининграда, укрепить экономический и туристический потенциал.

Отмечу, что реконструкцию ж/д части моста завершили в 2024 году, готовность автодорожной половины сейчас превышает 53%. Работы идут с опережением сроков.

